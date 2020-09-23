«Роскосмос» рассказал о спасении МКС от столкновения с мусором

Российский Центр управления полетами с помощью грузового корабля «Прогресс МС-14» уберег Международную космическую станцию от угрожавшего ей космического мусора, сообщает «Роскосмос».

«Вечером 22 сентября в российский Центр управления полетами поступила информация, что Международная космическая станция входит в так называемую красную зону. Это значит, что существует опасность столкновения станции и космического мусора. Проанализировав имеющуюся информацию, группа управления полетом Международной космической станции приняла решение о необходимости срочного проведения маневра уклонения», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Для проведения маневра в 00.19 мск были включены двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-14». Они проработали 150 секунд, придав станции импульс в 0,3 м/c, в результате чего она уклонилась от опасного объекта.

Напомним, 3 июля орбиту Международной космической станции также скорректировали из-за возможного столкновения с космическим мусором.

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