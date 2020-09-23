Стала известна дата следующего старта с космодрома Восточный

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный планируется на 17 декабря, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, выполнение планируемых сроков запуска ракеты зависит от своевременности поставки в Россию британских космических аппаратов, производство которых ведется в США, и решения всех финансовых вопросов компанией OneWeb, передает РИА «Новости».

В понедельник стало известно, что французская компания Arianespace запланировала 16 пусков ракет «Союз» с британскими спутниками OneWeb в 2020-2022 годах.

Напомним, в конце марта OneWeb подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк в США. OneWeb не смогла договориться с японским Softbank об инвестициях на 2 млрд долларов. Одна из причин провала переговоров – проблемы мировой экономики в связи с распространением коронавируса.

В июне гендиректор «Главкосмоса» (предприятие Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов рассказал, что изготовление ракет «Союз» и разгонных блоков «Фрегат» для запуска спутников компании OneWeb завершится к концу 2020 года.

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