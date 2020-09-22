Лидером мирового проката 2020 года стал китайский фильм

Китайский фильм о войне «Восемь сотен» стал лидером мирового проката в 2020 году, поскольку его общие сборы за месяц после премьеры выросли до 426 млн долларов.

В результате китайская картина обошла предыдущего лидера «Плохие парни навсегда» (424 млн долларов), который начали показывать еще до карантина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Comic Book.

В фильме, основанном на реальных событиях, рассказывается о том, как отряд китайских солдат героически защищал склад в Шанхае от японских войск в течение четырех дней в 1937 году. Бюджет ленты составил 85 млн долларов.

При этом, как считают эксперты, общие сборы «Восьми сотен» могут вырасти до 445 млн долларов.

Между тем экранизация мультфильма «Мулан», которая своим сюжетом должна была привлечь внимание китайцев, пока надежд не оправдала, ее сборы в Китае – 36,3 млн долларов, во всем мире – 57 млн.

«Довод» Кристофера Нолана в мировом прокате заработал пока 250 млн долларов, из них в Китае – 61 млн. В Штатах он получил всего 36,1 млн, несмотря на то, что был лидером американского проката в течение трех последних недель. Бюджет картины – 200 млн долларов.

Добавим также, спортивную драму режиссера Ильи Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли начнут показывать с 4 октября в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.