Эрдоган потребовал не игнорировать права Турции на ресурсы Средиземноморья

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления Генассамблее ООН призвал мировое сообщество не игнорировать права Анкары на ресурсы в Восточном Средиземноморье.

«Игнорирование наших прав на природные ресурсы в Восточном Средиземноморье нельзя объяснить ни с точки зрения законов, ни с точки зрения здравого смысла», – передает слова Эрдогана «Интерфакс».

«Турция не потерпит никаких преследований и нападений в Восточном Средиземноморье. Мы хотим решать проблемы в регионе посредством диалога [с Грецией] на справедливой основе и в соответствии с международными законами», – добавил президент Турции.

Кроме того, Эрдоган предложил провести региональную конференцию, посвященную ситуации в Средиземном море, с участием представителей самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, передает ТАСС.

«Я хотел бы еще раз повторить наш призыв к налаживанию диалога, а также сотрудничеству с прибрежными государствами Средиземномго моря. Поэтому мы предлагаем провести региональную конференцию, на которой будут бы учитывались права и интересы всех прибрежных стран и на которой бы присутствовали турки-киприоты», – сказал президент Турции.

Глава комитета по внешней политике ЕП Дэвид Макалистер ранее заявил, что в Европе с тревогой следят за развитием ситуации в Восточном Средиземноморье и обеспокоены угрозой прямой военной конфронтации.

Напомним, Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе около острова Кастелоризо. В Афинах это расценили как провокацию. Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отказе Анкары прекращать геологоразведку в Средиземном море, которую Турция возобновила в начале августа.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с напряженностью в восточной части Средиземноморья.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.