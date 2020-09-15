Европа озаботилась усилением конфронтации в Средиземноморье

В Европе с тревогой следят за развитием ситуации в Восточном Средиземноморье и обеспокоены угрозой прямой военной конфронтации, сказал глава комитета по внешней политике ЕП Дэвид Макалистер, выступая на пленарной сессии Европарламента.

«В последние недели мы стали свидетелями опасной военной эскалации в Восточном Средиземноморье. Мы все очень обеспокоены риском прямой военной конфронтации», – цитирует РИА «Новости» Макалистера.

По его словам, в регионе нужна немедленная деэскалация. «Необходима срочная деэскалация. Мы поддерживаем позицию Совета ЕС, заявившего о полной солидарности с Кипром и Грецией, осуждаем проведение работ по бурению Турцией в эксклюзивных экономических зонах Греции и Кипра», – подчеркнул глава парламентского комитета.

Он высказался за необходимость поднять в ходе специального саммита ЕС 24-25 сентября вопрос о санкциях против Турции.

«В ходе предстоящего европейского саммита необходимо поднять возможность санкций против Турции, учитывая агрессивное поведение Турции. Этот конфликт может быть урегулирован только через диалог и переговоры. Я искренне надеюсь, что посреднические усилия будут иметь результат, но для создания благоприятного климата необходимы конкретные шаги», – указал Макалистер.

Ожидается, что одной из ключевых тем предстоящего 24 и 25 сентября специального саммита ЕС станет ситуация в Восточном Средиземноморье, где развивается конфликтная ситуация между Грецией, Кипром и Турцией, которая ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне Греции.

Напомним, Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе около острова Кастелоризо. В Афинах это расценили как провокацию. Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отказе Анкары прекращать геологоразведку в Средиземном море, которую Турция возобновила в начале августа.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с напряженностью в восточной части Средиземноморья.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.