Не соблюдающие законодательство РФ западные IT-компании предлагают лишить рекламных доходов

«Россия должна предоставить западным компаниям «доброе слово» в виде коммерческой выгоды сотрудничества с нашими компаниями, и «пистолет» в виде жесткой силы закона», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, объясняя необходимость создания в России одинаковых условий для деятельности отечественных и зарубежных IT-компаний.

«Нам необходимо обязать IT-компании, зарабатывающие деньги в России, открывать здесь свои представительства, платить налоги, прозрачно вести бухгалтерию и подчиняться требованиям регулятора рынка», – сказал председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

По его словам, такой подход позволит ликвидировать у западных IT-гигантов те преимущества, которых лишены российские компании. Речь идет о налоговых выплатах, затратах на локализацию персональных данных россиян на территории РФ и содержании в штате сотрудников, работающих с пользователями и регулятором рынка.

При этом эксперт убежден в необходимости избежать «перекосов», которые могли бы нарушить равные юридические условия работы для всех IT-компаний. «Например, налогообложение компаний нужно исчислять исходя из всех доходов и расходов, производимых на территории России», – отмечает собеседник.

Журавлев также уверен в том, что с помощью мягкой силы, «точнее коммерческой выгоды», иностранных игроков следует подталкивать к созданию совместных предприятий (СП) с российскими партнерами.

«Причем если иностранное долевое участие в этом предприятии будет превышать 20%, то возможность работы такого предприятия должна решаться на правительственной комиссии. При этом в СП иностранная компания будет получать льготы, которые предоставлены российским компаниями, и к ним будут добавлены другие», – пояснил юрист.

Успешным примером такого партнерства эксперт назвал недавний приход на российский рынок видеоконтента американской платформы Netflix, которая будет работать с компанией «Национальная медиа группа». В числе обязательств Netflix – трансляция определенной доли российской кинопродукции.

«Таким образом Россия должна предоставить западным компаниям «доброе слово» в виде коммерческой выгоды сотрудничества с нашими компаниями, и «пистолет» в виде жесткой силы закона», – подчеркнул Журавлев.

При этом в случае невыполнения предписаний регулятора у государства должны быть способы принуждения IT-компаний к законопослушности. Однако для этого потребуются законодательные новеллы, касающиеся системы штрафных санкций. Правда, последнее будет невозможным в случае, если компании не откроют свое представительство в России.

Также предлагается применять искусственное замедление российского трафика у иностранных IT-компаний-нарушителей. Кроме того, можно ввести запрет государственным структурам давать рекламу на площадках зарубежных соцсетей.

«Еще одна возможная мера – это изъятие денег с корреспондентских счетов в российских банках. Для этого требуются внести поправки к существующим законам, которые были разработаны нашими коллегами и поданы в профильный комитет Госдумы. Но это крайняя мера. Сперва, конечно, надо постараться договориться полюбовно», – заключил Журавлев.

Напомним, накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о дискуссии экспертов на круглом столе «Рыночное равенство: как создать в России одинаковые условия для отечественных и зарубежных IT-компаний», который состоялся в рамках Российского интернет-форума (РИФ).

В ходе дискуссии эксперты рассказали о том, что иностранные IT-гиганты зарабатывают в России миллиарды, но уходят здесь от уплаты налогов. При этом у крупных отечественных компаний проявились признаки монополизма, тормозящие инновационное развитие отрасли.

Ранее сообщалось, что российские юристы и специалисты IT-сферы разработали меры противодействия правовому нигилизму и подавлению конкурентов, которые практикуют при работе в России, такие транснациональные гиганты как Google и принадлежащий ему YouTube, а также Facebook, Twitter и Apple.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД