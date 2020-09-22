Посещаемость торговых центров Москвы достигла докарантинного уровня

Число посетителей московских торговых центров восстановилось до уровня, который был до введения карантина и ограничительных мер в столице, сообщили аналитики компании JLL.

«78% москвичей продолжат посещать торговые центры с той же регулярностью, как и до карантина, либо планируют ходить в моллы чаще», – передает «Интерфакс» заключение JLL.

Согласно данным JLL, москвичи не стали чаще покупать онлайн и по-прежнему отдают предпочтение традиционным магазинам.

Ранее сообщалось, что после снятия предпринятых в связи с COVID мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

Наибольший процент ротаций и вакансий в торговых центрах ожидался среди помещений до 300 кв. метров, которые занимают представители малого и среднего бизнеса.