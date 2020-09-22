Сноуден согласился отдать США 5 млн за утечку информации

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден согласился отказаться от более 5 млн долларов – суммы, вырученной от продаж его книги и публичных выступлений, сообщили СМИ.

Как сообщает CNN со ссылкой на его адвоката Лоренса Ластберга, соответствующее соглашение передано в суд во вторник.

Согласно данным протоколов судебных заседаний, федеральный судья поддержал иск министерства юстиции США о возвращении доходов Сноудена и рассматривал вопрос о том, сколько ему придется заплатить в качестве штрафа в связи с публикацией в прошлом году книги «Личное дело» без согласия американских властей и в нарушение контракта, подписанного с АНБ и ЦРУ.

Согласно плану, к которому пришли Сноуден и администрация президента США Дональда Трампа, деньги будут перечислены в доверительный фонд. Судья пока не одобрил план об изъятии доходов бывшего сотрудника агентства.

По словам адвоката Ластберга, соглашение не означает, что администрация США сможет немедленно получить деньги, поскольку Сноуден рассматривает возможность подачи апелляции на постановление суда, согласно которому он несет ответственность за раскрытие информации.

«Это не значит, что он (Сноуден) собирается раскошелиться. Это дает им то судебное решение, которое они собирались получить любым путем», – передает «Интерфакс» слова Ластберга.

Отмечается, что речь идет об одном из нескольких способов, с помощью которых администрация США привлекает бывших сотрудников к ответственности за несанкционированную утечку информации.

Напомним, в апреле 2020 года Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.