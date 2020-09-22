В Кремле ответили Навальному на требование вернуть одежду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на требование блогера Алексея Навального вернуть ему изъятую в омской больнице одежду. По словам Пескова, Москва подобными процедурами не занимается.

«Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он напомнил, что ранее звучали заявления о том, что сопровождающие лица увезли большое количество доказательств и улик.

По словам Пескова, в Кремле считают необходимым понять, сознательно ли пытаются скрыть улики по «делу Навального», вывозя их за рубеж.

«Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чем испытывают необходимость те, кто занимаются проверочными действиями», – добавил Песков.

При этом он отказался комментировать заявления госсекретаря США Майка Помпео по ситуации с Навальным.

«Оставлю удовольствие комментировать заявление госсекретаря США все-таки своей коллеге Маше (Захаровой, официальный представитель МИД). Что касается в целом санкционной зависимости США – по-другому трудно назвать, она всем хорошо известна, всем странам мира – вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», – сказал он.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2».

Накануне немецкое издание Die Zeit сообщило, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

В минфине Германии отказались от комментариев по поводу информации о попытке Берлина заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против «Северного потока – 2». В правительстве ФРГ заявили, что переговоры Берлина и США по этой теме секретны.

Вместе с тем в Германии заявили о невозможности начать уголовное расследование случившегося с блогером Алексеем Навальным, так как инцидент произошел на территории другой страны.

До этого МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.