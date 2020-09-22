Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

Роспотребнадзор предупредил россиян, что домашние консервы могут стать причиной ботулизма.

«В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По информации Роспотребнадзора, в среднем каждый год от ботулизма страдают около 200 человек. В первом полугодии 2020 года от ботулизма пострадали 60 человек, из них шесть с летальным исходом (10%).

Ведомство напомнило, что возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, однако иногда может отмечаться вздутие консервных банок.

Роспотребнадзор порекомендовал хранить домашние консервы только в холодильнике или в погребе, перед употреблением прокипятить, а также немедленно обращаться к врачу, если после употребления консервов или копченой продукции возникает плохое самочувствие.

Напомним, в июле Роскачество дало советы по безопасности при сборе и готовке грибов.