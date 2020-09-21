Россия заявила о способности защититься при любом развитии ситуации с ДСНВ

В России созданы все необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«У нас уже созданы все необходимые системы и создан потенциал для гарантированного обеспечения национальной безопасности, безопасности союзников при любом развитии событий», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

При этом он подчеркнул, что Россия выступает в пользу сохранения режима контроля над вооружениями в ракетно-ядерной сфере, поскольку считает это правильным с точки зрения стратегической стабильности.

Рябков отметил, что Россия готова обсуждать контроль над вооружениями с любой администрацией США.

По его словам, российская сторона планирует заниматься проблемами, которые ее интересуют: «американская ПРО, перспектива появления ударных вооружений в космосе, новые системы, в том числе, стратегической дальности в обычном оснащении – американский гиперзвук, американские крылатые ракеты всех видов базирования.

Вместе с тем дипломат заявил, что шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях минимальны.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что договор по ДСНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют «меморандум по контролю над вооружениями». По его словам, после возможного переизбрания Трампа в ноябре «цена вопроса повысится».

В сентябре сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3. В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.