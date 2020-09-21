Германию предупредили о колоссальных убытках в случае остановки СП–2

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен («Альтернатива для Германии») предупредила о негативных последствиях отказа от «Северного потока – 2» для экономики ФРГ.

Парламентарий напомнила, что в реализации проекта участвуют многие немецкие и европейские компании. «Остановка «Северного потока – 2» немедленно повлечет для них колоссальные убытки, а в среднесрочной перспективе может означать подорожание голубого топлива для Германии», – цитирует Петерзен «Комсомольская правда».

Парламентарий выступила за завершение строительства трубопровода и снятие антироссийских санкций.

Напомним, в прошлую пятницу премьеры земель из Восточной Германии выступили за достройку «Северного потока – 2». В тот же день бундестаг большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке «Северного потока – 2».

Напомним, оппозиционная партия «Зеленые», которая не входит в правительство Германии, призывала закрыть проект «Северный поток – 2» из-за новых данных по ситуации с Навальным.

В прошлый четверг Европарламент призвал ввести санкции против России в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».

Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в достройке «Северного потока – 2».

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