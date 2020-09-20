На Украине объяснили, зачем Европе «слабая» Белоруссия

Европе необходима слабая Белоруссия, чтобы превратить ее народ в «стадо», настроенное против России, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Чтобы превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой «оранжевой революции» прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат, что Россия – агрессор и варвар», – рассказал он в интервью «Комсомольской правде».

Также Азаров подчеркнул, что пропаганда того, что если бы не Россия, «жили бы как в Швейцарии», исключала другие мнения на Украине. То же самое, по его словам, ждет и Белоруссию.

Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.

Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».

Напомним, председатель Европарламента Давид Сассоли в среду пригласил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в Европарламент. Тихановская уже приняла приглашение.

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