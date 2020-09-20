Британцам пригрозили многотысячным штрафом за нарушение самоизоляции

Власти Великобритании ужесточили наказание за нарушение мер против распространения коронавируса, передает Би-би-си.

Так, в Англии, где эпидобстановка наиболее серьезна, с 28 сентября штраф за нарушение самоизоляции может составить 10 тыс. фунтов (почти 13 тыс. долларов). Штрафы за нарушение самоизоляции ждут граждан с подтвержденным коронавирусом, а также тех, кто был в контакте с заболевшими, передает «Интерфакс».

Штрафные санкции будут начинаться от 1 тыс. фунтов, 10 тысяч – это максимальная сумма для тех, кто нарушит запрет многократно или для самых вопиющих случаев.

В Англии и Уэльсе всего было выписано более 19 тыс. штрафов за нарушения ограничений на фоне коронавируса, но оплачено менее половины из них.

По данным Би-би-си, власти страны рассматривают возможность сократить часы работы пабов и ввести ограничения на встречи людей, которые не живет вместе.

19 сентября в королевстве были зарегистрированы 4422 новых случая коронавируса, скончались от него еще 27 человек.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что правила социального дистанцирования ужесточат 14 сентября на фоне роста количества случаев коронавируса.