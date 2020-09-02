В КБР для медиков закупили 2,5 тыс. компьютеров

Руководство Кабардино-Балкарской республики (КБР) закупило для врачей 2,5 тыс. единиц компьютерной техники для ведения медицинских документов в электронном виде по нацпроекту «Здравоохранение», сообщили в региональном минздраве.

«Создание цифрового контура является одним из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение». Минздравом КБР приобретено 2500 единиц компьютерного оборудования для создания автоматизированных рабочих мест для медработников. С помощью новой техники врачи смогут вести медицинскую документацию в электронном виде», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что год назад для медиков было закуплено 850 компьютеров.

Безопасность и конфиденциальность информации будет обеспечиваться санкционированным доступом к региональной медицинской информационной системе. «Более 3 тыс. медицинским работникам, в том числе тем, чьи места были автоматизированы в прошлом году, выданы электронные цифровые подписи, действующая региональная информационная медицинская система расширяется», – отметили в ведомстве.

Также в КБР внедряется модуль «Лабораторная информационная система», который, как ожидается, позволит устранит человеческий фактор и снизит долю диагностических ошибок в лабораторных исследованиях. Телемедицинские консультации позволят проводить диспансерное наблюдение за пациентами из групп риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями удаленно. На стадии завершения работы по внедрению модуля «Центральный архив медицинских изображений», который позволит получать врачам в любой медорганизации республики диагностические изображения пациентов, принятых на амбулаторное или стационарное лечение по различным схемам маршрутизации, что должно улучшить взаимодействие между учреждениями разного уровня.