Коронавирус стал причиной диабета у пациента в Германии

Медики из Германии обнаружили, что коронавирусная инфекция может напрямую вызывать диабет первого типа у здоровых молодых людей. Они привели в пример историю болезни 19-летнего пациента одной из клиник города Киле, говорится в статье в журнале Nature Metabolism.

«Пока мы не смогли установить точный механизм развития диабета и то, как именно он был спровоцирован коронавирусной инфекцией. С другой стороны, учитывая большое число рецепторов ACE2 на поверхности островковых клеток поджелудочной железы, мы предполагаем, что вирус может проникать и напрямую уничтожать их», – передает ТАСС сообщение ученых.

Отмечается также, что практически с первых дней после начала вспышки коронавируса в китайском Ухане ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает не только клетки легких, но и может проникать в определенные тельца, обитающие в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.

Такая особенность вируса, как предполагают ученые, может объяснять то, почему многие заболевшие COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют чувство обоняния, а также испытывают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Группа медиков под руководством Маттиаса Лаудеса, профессора Университета Киле, открыла еще одно потенциальное последствие коронавируса на примере 19-летнего юноши, обратившегося за помощью в один из городских госпиталей.

Уточняется, что молодой человек жаловался на постоянную слабость и боли в левом боку, а также отметил, что потерял около 12 кг за несколько недель. Ученые взяли пробы крови и обнаружили, что уровень глюкозы в его организме был запредельно высоким. Последующий анализ показал, что юноша страдал от диабета первого типа.

При этом, как отмечают ученые, они не нашли никаких свидетельств того, что в крови их пациента присутствовал характерный набор антител, заставляющий иммунитет атаковать островковые клетки поджелудочной железы, производящие инсулин, а также другие типичные черты развития этой формы диабета.

Так, изучая историю болезни юноши, профессор Лаудес и его коллеги обратили внимание на то, что за несколько недель до попадания в клинику он перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Это заставило их изучить то, присутствуют ли молекулы белка ACE2, которые коронавирус использует для проникновения в клетки, на поверхности островковых клеток поджелудочной железы.

Как оказалось, они присутствуют там в больших количествах, что говорит о возможности их прямого уничтожения коронавирусом.

Ученые выразили надежду, что дальнейшее изучение образцов его клеток и тканей, а также открытие последующих случаев развития диабета первого типа, связанных с COVID-19, поможет проверить эту теорию и понять, как этого можно избежать.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил шанс повторного заболевания COVID-19, если в первый раз вирус был перенесен на ногах, для других случаев научных доказательств этому нет.