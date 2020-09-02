Названы условия для повторного заражения COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил шанс повторного заболевания COVID-19, если в первый раз вирус был перенесен на ногах, для других случаев научных доказательств этому нет.

«Я никаких научных публикаций о повторном заражении пока что не видел. Читал в прессе общепопулярной, по радио слышал, но в (научных) журналах я не читал. Они обычно пишут, приводя очень большое количество доказательств по определенной системе», – передает РИА «Новости» слова Гинцбург.

Появляющуюся информацию о якобы повторных случаях заражения коронавирусом, по словам специалиста, нужно принимать во внимание, но «относиться к ней как к научно достоверному факту пока что еще рановато».

«Но не новость, что люди, которые в легкой форме, используя терминологию гриппозную, на ногах перенесли и бессимптомно, с легкой очень температурой, которая не дает необходимости оставаться дома, у них точно иммунитет не развивается, их надо вакцинировать. И то, что они второй или третий раз заболеют и в такой же легкой форме перенесут – ничего здесь нового нет», – отметил Гинцбург.

Между тем ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что сейчас достоверно доказан один клинический случай повторного заражения коронавирусом.

«Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сще один возможный случай повторного заражения коронавирусом рассматривается в Туве.

«Второй случай сейчас в Российской Федерации рассматривается, в Туве. Пока вердикт, действительно ли это повторное заражение или нет, не поставлен», – сказал Лисицын.

Напомним, 24 августа появилась информация, что глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого весной был выявлен коронавирус, вновь заразился этой инфекцией.

В первый раз Кара-оол заболел коронавирусом в мае. Тогда он говорил, что чувствует себя относительно хорошо, и попросил медиков отпустить его на амбулаторное лечение.

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