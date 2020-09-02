Главы генштабов России и Белоруссии обсудили совместные учения

Руководители генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович обсудили вопросы военного сотрудничества стран и подготовку совместных учений.

«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство – 2020», которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» (пройдет на территории Российской Федерации)», – цитирует ТАСС сообщение минобороны Белоруссии.

В понедельник замначальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что не советует кому-либо шутить с белорусской армией, белорусские военнослужащие, по его словам, хорошо подготовлены.

В Белоруссии проводятся военные учения на Гродненском направлении, которые перешли в активную фазу.