ЦИК назвал меры для обеспечения сохранности бюллетеней на выборах

Центризбирком опубликовал список мер, предназначенных для обеспечения сохранности бюллетеней при проведении досрочного голосования на сентябрьских выборах.

В числе таких мер ЦИК в своем официальном Telegram-канале назвал особое хранение ящиков для голосования.

Каждый день по истечении времени голосования бюллетени из стационарных и переносных ящиков для голосования помещаются в отдельный сейф-пакет с индивидуальным номером, пакет запечатывается.

«Пакет невозможно вскрыть, не повредив его, ни механическим способом, ни с использованием химических веществ», – подчеркнула секретарь ЦИК Майя Гришина.

Если голосование проводилось на придомовой территории, бюллетени перемещаются в сейф-пакет сразу после завершения такого голосования. Перемещение бюллетеней в сейф-пакет обязательно проводится в присутствии наблюдателей. Если наблюдатели отсутствуют по какой-то причине, комиссия дополнительно извещает их о предстоящей процедуре. Наблюдатели подписывают сейф-пакет.

«Подмена сейф-пакета невозможна: он снабжен индивидуальным номером, на нем стоят подписи наблюдателей и членов комиссии», – подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

При этом процедура запечатывания может быть снята на видео как наблюдателями, так и представителями СМИ.

Сейф-пакеты помещаются в сейф УИК или иное специально оборудованное для хранения место. Для контроля сохранности рекомендуется использовать видеорегистраторы, в том числе в нерабочее и ночное время.

Пакеты не вскрываются до начала процедуры подсчета голосов. Перед вскрытием проводится сверка номеров и проверка целостности пакетов.

Ранее Элла Памфилова заявляла, что Центризбирком заинтересован в присутствии наблюдателей во время всех трех дней голосования и на всех видах голосования в сентябре.