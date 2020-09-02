Умер бывший уполномоченный по правам человека Олег Миронов

На 82-м году жизни скончался экс-уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Москалькова отметила, что Миронов «был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы». По ее словам, он помог многим людям, провел «большую работу по правовому просвещению». Кроме того, «на его счету первые связи с омбудсменами» других стран.

Как заявила Москалькова, для людей, которые были знакомы с Мироновым, его смерть – «тяжелый удар и невосполнимая утрата», передает ТАСС.

Москалькова заявила, что Миронов продемонстрировал «яркий пример честного служения родной стране и идеалам прав человека». В эти идеалы Миронов «верил беззаветно», заявила она, выразив соболезнования семье Миронова, а также всем, кто «знал и любил его, членам правозащитного сообщества во всем мире».

Миронов родился 5 июня 1939 года в Пятигорске Ставропольского края. Доктор юридических наук, профессор; член Академии социальных наук. Работал следователем в милиции, преподавателем, избирался депутатом Госдумы. В 1998 году был назначен на должность уполномоченного по правам человека. Опубликовал свыше 200 научных работ.