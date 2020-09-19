Экс-президент Украины заявил о готовности предоставить Донбассу особый статус

Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса.

«Украина не возражает против выработки такого подхода (предоставления особого статуса – прим. ВЗГЛЯД). Те районы существенно отличаются от Львова, Ивано-Франковска. Там требуется особая система управления, и пока мы это не поймем, мы не сможем двигаться вперед», – передает РИА «Новости» слова Кравчука.

Он добавил, что выступает за амнистию для всех, «кроме тех, у кого руки в крови».

По его словам, ехать в регион он пока готов.

«Я не говорил, что я готов. Когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить. Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет... Я готов на переговоры с гражданским обществом. Когда мы на ТГК (трехсторонней контактной группе) заседаем, то говорим со всеми, кто присутствует на этой встрече. Я не буду сегодня говорить с предводителями (главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР ­– прим. ВЗГЛЯД)», – пояснил Кравчук.

Ранее вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса.

Напомним, руководитель офиса главы украинского государства Андрей Ермак заявил, что Конфликт в Донбассе завершится в течение президентства Владимира Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие силы на Украине препятствуют реализации Минских соглашений.