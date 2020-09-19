Киев заверил в способности Зеленского завершить конфликт в Донбассе

Конфликт в Донбассе завершится в течение президентства Владимира Зеленского, заявил руководитель офиса главы украинского государства Андрей Ермак.

По словам Ермака, у него «нет сомнений», что «в течение своей каденции Зеленский закончит войну», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие силы на Украине препятствуют реализации Минских соглашений.

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