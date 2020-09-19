В России прошли мероприятия акции «Экодежурный по стране»

Экологическую акцию в Пятигорске провели более 50 активистов детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), а в парке Петрозаводска молодые люди провели экологический «ЮнЭк-марафон».

Активисты РДШ в субботу собрали со склонов Машука более 60 кубометров мусора, а также провели танцевальный флешмоб, сообщает ТАСС.

«19 сентября школьники Ставрополья собрались на склоне горы Машук, чтобы принять участие во Всероссийской акции РДШ «Экодежурный по стране», которая стала ответом на призыв премьер-министра Михаила Мишустина провести генеральную уборку Дальнего Востока. Учащиеся решили не ограничиваться одним федеральным округом и распространили акцию на всю страну. В Пятигорске активисты РДШ провели танцевальный флешмоб, а затем отправились на уборку, собрав в районе излюбленного места отдыха горожан более 60 кубометров мусора», – отметили в пресс-службе.

Местом сбора учащихся стали Ворота Любви – панорамная площадка, откуда открывается вид на Пятигорск, горы Бештау, Юцу и Джуцу. В акции приняли участие более 50 учеников. Финалом мероприятия стал яркий танцевальный флешмоб.

«Мы изучили места, где сосредоточено больше всего отходов, и решили начать отсюда. В этом районе часто собираются для отдыха люди, делают шашлыки, но не всегда убирают за собой. Ребята решили исправить ситуацию в формате акции «Экодежурный по стране», – рассказал председатель регионального отделения РДШ Илья Юрчишин.

Поддержать школьников пришел известный спортсмен – профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA, чемпион Европы по версии EBU Давид Аванесян. Итоги всероссийской инициативы подведут 30 сентября. Призы достанутся тем, кто провел самую масштабную акцию, собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат экологического мероприятия.

Между тем юные экологи Карелии провели экологический «ЮнЭк-марафон» в парке Петрозаводска, присоединившись к акции Российского движения школьников «Экодежурный по стране», и собрали 65 мешков мусора за 40 минут.

«В рамках всероссийской акции «Экодежурный по стране» и «ЮнЭк-марафона» мы проводим эко-субботник и марафон в парке Беличий остров в Петрозаводске. Это такое символическое соревнование между детскими командами, на старте все получают мешки для мусора и другой необходимый инвентарь, задача – с помощью технологии раздельного сбора мусора за 40 минут собрать как можно больше мусора. Наш результат – 65 мешков», – рассказала координатор РДШ Карелии Елена Колеченок.

Она добавила, что участие в марафоне приняли 13 команд, в которые объединились школьники, студенты и даже дошкольники, всего 49 человек. Организаторами мероприятия выступил также коллектив молодежного центра «Смена», они обеспечили участников акции необходимым инвентарем. На финише всем участникам вручили памятные сувениры и сладости.

По информации координатора РДШ Карелии, в школах региона также пройдут уроки и эко-переменки на тему экологии, в финале состоится онлайн-квиз одновременно для всех участников акции на платформе zoom, где акцент будет сделан не на проверку экологических знаний, а на творчество.

Юные активисты-экологи совместили проведение «ЮнЭк-марафона» с акцией «Киноэкология» по проекту «Киноуроки в школах России». В течение недели они проведут разъяснительную работу с жителями Петрозаводска по важности сортировки мусора и сбора макулатуры.

«Мы готовим фильм по проекту «Киноуроки в школах России», и на его съемки, в том числе, собирается вклад за счет акции «Киноэкология», когда дети могут собрать макулатуру и вырученные средства пойдут на создание кино для детей. Сейчас активисты поставили в подъездах коробки для сбора макулатуры, чтобы люди смогли оставлять в них то, что накопилось, и в рамках «ЮнЭк-марафона» они прошли по домам с разъяснительной работой и рассказали о важности раздельного сбора мусора», – рассказала Колеченок.

Акция РДШ «Экодежурный по стране» проводится с 17 по 27 сентября от Владивостока до Калининграда. Итоги акции подведут 30 сентября.