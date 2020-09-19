В России прошли мероприятия акции «Экодежурный по стране»

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Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан? Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

Столпотворение хасидов на белорусско-украинской границе все еще сохраняется BelaPAN/Reuters
На белорусско-украинской границе перед 18 сентября, когда евреи празднуют Рош ха-Шана, еврейский Новый год, намертво застряли несколько тысяч израильских хасидов – паломников. Украина не пропустила их в Умань, где хасиды традиционно отмечают праздник. Происходящее уже переросло в международный кризис, в котором помимо Минска и Киева участвует и Израиль, и даже госсекретарь США Майк Помпео. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...

«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    В России прошли мероприятия акции «Экодежурный по стране»

    19 сентября 2020, 20:26

    Экологическую акцию в Пятигорске провели более 50 активистов детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), а в парке Петрозаводска молодые люди провели экологический «ЮнЭк-марафон».

    Активисты РДШ в субботу собрали со склонов Машука более 60 кубометров мусора, а также провели танцевальный флешмоб, сообщает ТАСС.

    «19 сентября школьники Ставрополья собрались на склоне горы Машук, чтобы принять участие во Всероссийской акции РДШ «Экодежурный по стране», которая стала ответом на призыв премьер-министра Михаила Мишустина провести генеральную уборку Дальнего Востока. Учащиеся решили не ограничиваться одним федеральным округом и распространили акцию на всю страну. В Пятигорске активисты РДШ провели танцевальный флешмоб, а затем отправились на уборку, собрав в районе излюбленного места отдыха горожан более 60 кубометров мусора», – отметили в пресс-службе.

    Местом сбора учащихся стали Ворота Любви – панорамная площадка, откуда открывается вид на Пятигорск, горы Бештау, Юцу и Джуцу. В акции приняли участие более 50 учеников. Финалом мероприятия стал яркий танцевальный флешмоб.

    «Мы изучили места, где сосредоточено больше всего отходов, и решили начать отсюда. В этом районе часто собираются для отдыха люди, делают шашлыки, но не всегда убирают за собой. Ребята решили исправить ситуацию в формате акции «Экодежурный по стране», – рассказал председатель регионального отделения РДШ Илья Юрчишин.

    Поддержать школьников пришел известный спортсмен – профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA, чемпион Европы по версии EBU Давид Аванесян. Итоги всероссийской инициативы подведут 30 сентября. Призы достанутся тем, кто провел самую масштабную акцию, собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат экологического мероприятия.

    Между тем юные экологи Карелии провели экологический «ЮнЭк-марафон» в парке Петрозаводска, присоединившись к акции Российского движения школьников «Экодежурный по стране», и собрали 65 мешков мусора за 40 минут.

    «В рамках всероссийской акции «Экодежурный по стране» и «ЮнЭк-марафона» мы проводим эко-субботник и марафон в парке Беличий остров в Петрозаводске. Это такое символическое соревнование между детскими командами, на старте все получают мешки для мусора и другой необходимый инвентарь, задача – с помощью технологии раздельного сбора мусора за 40 минут собрать как можно больше мусора. Наш результат – 65 мешков», – рассказала координатор РДШ Карелии Елена Колеченок.

    Она добавила, что участие в марафоне приняли 13 команд, в которые объединились школьники, студенты и даже дошкольники, всего 49 человек. Организаторами мероприятия выступил также коллектив молодежного центра «Смена», они обеспечили участников акции необходимым инвентарем. На финише всем участникам вручили памятные сувениры и сладости.

    По информации координатора РДШ Карелии, в школах региона также пройдут уроки и эко-переменки на тему экологии, в финале состоится онлайн-квиз одновременно для всех участников акции на платформе zoom, где акцент будет сделан не на проверку экологических знаний, а на творчество.

    Юные активисты-экологи совместили проведение «ЮнЭк-марафона» с акцией «Киноэкология» по проекту «Киноуроки в школах России». В течение недели они проведут разъяснительную работу с жителями Петрозаводска по важности сортировки мусора и сбора макулатуры.

    «Мы готовим фильм по проекту «Киноуроки в школах России», и на его съемки, в том числе, собирается вклад за счет акции «Киноэкология», когда дети могут собрать макулатуру и вырученные средства пойдут на создание кино для детей. Сейчас активисты поставили в подъездах коробки для сбора макулатуры, чтобы люди смогли оставлять в них то, что накопилось, и в рамках «ЮнЭк-марафона» они прошли по домам с разъяснительной работой и рассказали о важности раздельного сбора мусора», – рассказала Колеченок.

    Акция РДШ «Экодежурный по стране» проводится с 17 по 27 сентября от Владивостока до Калининграда. Итоги акции подведут 30 сентября.


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