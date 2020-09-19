Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис похвастался случаем, когда он отказался помочь посетителю больницы только потому, что тот говорил по-русски.

Фурманис рассказал, что недавно в больнице имени Страдыня в Риге к нему обратился мужчина в футболке с надписью «Россия», пишет «Sputnik Latvija».

Посетитель попросил помочь найти родильное отделение, однако латышский специалист отказался говорить с ним.

«Я сказал: «Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском». Он развернулся и ушел», – сказал медик.

По словам врача, он «до костей латыш», и у него даже есть майка с такой надписью.

Ранее житель Латвии набросился с криками на туристку из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке.

Напомним, в данный момент в Латвии один государственный язык – латышский. Русский – родной язык почти 40% населения, однако у него статус иностранного языка.

В мае посольство России в Латвии заявило, что к русскоязычным в этой стране относятся как к людям «второго сорта»: так дипломаты прокомментировали одобренный Сеймом в третьем чтении законопроект об «обязанности латвийских самоуправлений открывать в детских садах нацменьшинств группы с латышским языком обучения».