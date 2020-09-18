Гражданин Латвии набросился на литовку за вопрос на русском

Житель Латвии набросился с криками на туристку из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке, пишут СМИ.

О происшествии рассказала пользовательница Twitter под ником Saule. Пострадавшей оказалась ее знакомая, которая, по словам Saule, запомнит общение с представителем соседней страны «на всю жизнь», пишет «Sputnik Latvija».

«Одна классная, талантливая литовская знакомая поделилась опытом, как ей пришлось что-то спросить в Латвии на русском, и какой-то мужчина гордо стал на нее кричать на латышском», – рассказала она.

По словам пользовательницы, туристка сильно испугаласьи почувствовала стыд за то, что знает русский язык. При этом она подчеркнула, что ее литовская знакомая выросла на русских мультиках, а ее тетя говорит на «красивом и богатом русском языке».

В комментариях к публикации многие пользователи не поддержали агрессивный поступок латыша. Однако нашлись и те, кто стал оправдывать поступок мужчины.

«Если честно, мне тоже очень не нравится, когда литовцы говорят со мной на русском в магазине. Не кричу ничего, но прикидываюсь глухой или немой и отвечаю на английском», – написала Tinderiste.

«К счастью, у вас, в Литве, не так много русскоговорящих, как у нас. Больше латышей, и хочется надеяться, большинству надоело, что тут живут люди, которые за тридцать лет независимости так и не научились говорить на латышском языке», – негодует Nodus Gordius.

Напомним, в данный момент в Латвии один государственный язык – латышский. Русский – родной язык почти 40% населения, однако у него статус иностранного языка.

В мае посольство России в Латвии заявило, что к русскоязычным в Латвии относятся как к людям «второго сорта»: так дипломаты прокомментировали одобренный Сеймом в третьем чтении законопроект об «обязанности латвийских самоуправлений открывать в детских садах нацменьшинств группы с латышским языком обучения».