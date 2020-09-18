Победитель «Лидеров России 2020» назначена на пост советника главы Минздрава

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18 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Молодежь напишет новые правила цивилизации

Заработок и карьера не привлекают современную молодежь пресс-служба «Российской креативной недели»
«Мы очень недооцениваем нашу молодежь. Они сильнее нас, у них по-другому развито восприятие. Каждый талантливый молодой человек – это «супермозг», – сказала газете ВЗГЛЯД Марина Абрамова, руководитель «Роскультцентра» и директор прошедшей на днях «Российской креативной недели». Есть ли у современной молодежи авторитеты, в чем ее главная мотивация и почему она не стремится в классический бизнес?  Подробности...
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«Дело Навального» свело с ума Европарламент

Европарламент требует ввода секторальных санкций против российской экономики и закрытия проекта «Северный поток – 2» OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС
Европейский парламент принял резолюцию о судьбе Алексея Навального, вобравшую в себя рекордное количество фантастических требований к России, включая требование переписать Конституцию. Откуда евродепутаты взяли столько наглости и как это связано с тем, что «дело об отравлении «Новичком» начинает трещать по швам?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток–2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный Поток-2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...

Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Победитель «Лидеров России 2020» назначена на пост советника главы Минздрава

    18 сентября 2020, 17:09

    Победителя специализации «Здравоохранение» и победитель основного конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Олеся Старжинская получила приглашение стать советником главы Минздрава.

    Приглашение на должность ей направил ее наставник, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Олеся Старжинская родилась в 1980 году. В 2003 году окончила Ростовский государственный медицинский университет по специальности «хирург», получила дополнительное образование по Организации здравоохранения и общественного здоровья и менеджменту в медицине. Имеет более 15 лет медицинского стажа и 10 лет управленческого стажа. С 2004 по 2005 года работала врачом-педиатром в ЮОМЦ ФМБА России. С 2008 по 2018 год работала менеджером крупной международной медицинской компании.

    С 2018 по 2019 год была главным врачом частного медицинского центра. С 2019 года до настоящего назначения являлась заместителем главного врача по поликлиническому разделу работы в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицины» Ростова-на-Дону». В новой должности Олеся Старжинская будет курировать работу регионов и отвечать за развитие медицинской отрасли в субъектах России. До сегодняшнего дня победитель работала абдоминальным хирургом, но сейчас приостановит хирургическую деятельность и сфокусируется на работе в Министерстве здравоохранения.

    «Для меня конкурс «Лидеры России 2020» стал настоящим вызовом и площадкой для получения новых знаний, новых знакомств и новых целей. Назначение советником Министра здравоохранения России стало финалом моего участия в конкурсе и стартом нового этапа профессиональной карьеры. Думаю, эту должность мне предложили, так как я победитель специализации «Здравоохранение» и заняла первое место в рентинге специализации. И, конечно же потому, что Михаил Альбертович Мурашко в меня поверил. Он стал моим наставником после победы в треке. У нас состоялась личная встреча. На вопрос министра, какие я ставлю дальнейшие карьерные цели, я ответила, что хочу развиваться в здравоохранении на уровне государственной службы. Это действительно правда, что конкурс «Лидеры России» дает возможности социального лифта. Я на себе проверила, что конкурс дает возможность заявить, что я есть и у меня есть интересные идеи. Это великолепный шанс для ярких, харизматичных, талантливых, умных ребят. Без конкурса «Лидеры России» я бы никогда в жизни не стала советником министра здравоохранения Российской Федерации», – рассказала Олеся Старжинская.

    В сезоне 2019-2020 в дополнение к основному конкурсу «Лидеры России» были введены отдельные специализации: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Олеся Старжинская стала также победителем конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение». По ее мнению, опыт проведения конкурса по специализациям необходимо продолжить и в следующем сезоне, так как только через специализацию можно фокусно отобрать людей под конкретные задачи государства, корпораций и проектов.

    «Только на конкурсе специализации можно увидеть людей, которые готовы уже сейчас внести вклад в развитие здравоохранения России. Участники полуфинала «Здравоохранение» – это люди, у которых горели глаза, у них были идеи и самое главное, они готовы действовать и многие уже действуют во благо развития отрасли. Введение специализации – очень правильный вектор развития конкурса. И я лично участвовала в конкурсе только потому что появился трек «Здравоохранение». За специализацию «Здравоохранение» отдельное спасибо АНО «Россия – страна возможностей», – отметила Олеся Старжинская.

    В отчете экспертов у победителя конкурса «Лидера России 2020» Олеси Старжинской высокий индекс социального одобрения. Она объясняет это врожденной эмпатией. Как врач, на уровне всех организаций, где работала, Олеся продвигает эмпатию медицинского специалиста. А в рамках задания «Сердце Лидера» девушка представила социальный проект «Как дела?», который она начала вести еще до конкурса.

    «Я работала в поликлинике, в мой кабинет часто приходили пожилые люди, многие из которых одиноки. Вот я живу так, что каждый день звоню родителям и спрашиваю у них, как дела. Этот звонок дает узнать, что происходит, нужна ли помощь. А этим бабушкам и дедушкам никто не звонит, потому что у них нет близких. Это настолько просто и не требует никаких затрат, обычный телефонный звонок, но для этих людей – это очень важно. Старость она трагичней переживается, когда ты одинок. Вот мы с коллегами взяли шефство над одинокими бабушками и дедушками, которые приходят в нашу поликлинику. Раз в два-три дня им звоним и интересуемся, как у них дела. Возможно, ничего не нужно и Иван Иванович расскажет, что был в магазине или кошка родила котят. А иногда через этот звонок начинаешь выяснять, что нужна реальная помощь. Мы подключаем тогда наших партнеров – социальные службы, совет ветеранов. В пандемию мы были со всеми на связи, кому нужна была помощь, сообщали волонтерам в оперативный штаб», – поделилась Олеся Старжинская.

    У Олеси 23 одиноких пожилых подопечных в Ростове-на-Дону и, став советником Министра здравоохранения России, девушка говорит, не бросит своих бабушек и дедушек, а также регулярно продолжит звонить каждому и спрашивать, как дела. Она уверена, для такого звонка всегда можно найти время.

    За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России».

    Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

    На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тыс. заявок, в сезоне 2019-2020 гг. – 233 тыс. 830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 заявки подано на трек «Наука» и 9745 – на специализацию «Здравоохранение».

    Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

    Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

    Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

    АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».


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