Грузинских футболистов назвали «львами» за победу нам московским «Динамо»

Главная спортивная газета Грузии «Лело» в пятницу на первой странице назвала «львами» («ломеби, обыгрывая название клуба «Локомотиви») игроков тбилисского «Локомотива», которые выиграли квалификационный матч Лиги Европы 2:1 у московского «Динамо» в четверг в грузинской столице и вышли в следующий этап, где на выезде встретятся с испанской «Гранадой» 24 сентября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Также «Лело» на русском языке пишет «Стыдно», выделяя буквы «Д», «Н» и «О», которые встречаются в названии московского клуба, таким образом отправляя его на «дно».

Главный тренер «Локомотива» Георгий Чиабришвили назвал состоявшийся матч «важнейшим в карьере».

«У нас была высокая мотивация, мы играли с командой высокого уровня. Мы заслужили эту победу, я счастлив! Мы так порадовали наш народ!», – заявил футболист «Локомотива» Ираклий Сихарулидзе.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, сам в прошлом футболист сборной Грузии и «Милана», в социальных сетях поздравил футболистов «Локомотива», а также тбилисских динамовцев, которые тоже сыграют в следующем раунде Лиги Европы.

Победу над гостями-москвичами активно комментируют в социальных сетях в Грузии. В основном это эмоциональные комментарии: «Мы скучали по такой большой радости!», «Ура!», «Браво нашим, вложили душу!».