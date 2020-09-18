Грузинских футболистов назвали «львами» за победу нам московским «Динамо»

Взгляд
18 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США &#8722; Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Молодежь напишет новые правила цивилизации

Заработок и карьера не привлекают современную молодежь пресс-служба «Российской креативной недели»
«Мы очень недооцениваем нашу молодежь. Они сильнее нас, у них по-другому развито восприятие. Каждый талантливый молодой человек – это «супермозг», – сказала газете ВЗГЛЯД Марина Абрамова, руководитель «Роскультцентра» и директор прошедшей на днях «Российской креативной недели». Есть ли у современной молодежи авторитеты, в чем ее главная мотивация и почему она не стремится в классический бизнес?  Подробности...
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Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера

Автоматы для бундесвера производит принадлежащая Саудовской Аравии компания cg-haenel.de
Впервые за многие десятки лет автоматы Бундесверу начнет поставлять не именитая Heckler & Koch, а компания C. G. Haenel. Она известна сотрудничеством с Хуго Шмайссером, а ее автомат MK556 оказался лучше и дешевле G36, который подвел немцев во время военной кампании НАТО в Афганистане. Но, по мнению экспертов, новый автомат не обладает выдающимися характеристиками. Что же склонило чашу весов в его пользу? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...
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В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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    Грузинских футболистов назвали «львами» за победу нам московским «Динамо»

    18 сентября 2020, 10:30

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Главная спортивная газета Грузии «Лело» в пятницу на первой странице назвала «львами» («ломеби, обыгрывая название клуба «Локомотиви») игроков тбилисского «Локомотива», которые выиграли квалификационный матч Лиги Европы 2:1 у московского «Динамо» в четверг в грузинской столице и вышли в следующий этап, где на выезде встретятся с испанской «Гранадой» 24 сентября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Также «Лело» на русском языке пишет «Стыдно», выделяя буквы «Д», «Н» и «О», которые встречаются в названии московского клуба, таким образом отправляя его на «дно».

    Главный тренер «Локомотива» Георгий Чиабришвили назвал состоявшийся матч «важнейшим в карьере».

    «У нас была высокая мотивация, мы играли с командой высокого уровня. Мы заслужили эту победу, я счастлив! Мы так порадовали наш народ!», – заявил футболист «Локомотива» Ираклий Сихарулидзе.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе, сам в прошлом футболист сборной Грузии и «Милана», в социальных сетях поздравил футболистов «Локомотива», а также тбилисских динамовцев, которые тоже сыграют в следующем раунде Лиги Европы.

    Победу над гостями-москвичами активно комментируют в социальных сетях в Грузии. В основном это эмоциональные комментарии: «Мы скучали по такой большой радости!», «Ура!», «Браво нашим, вложили душу!».


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