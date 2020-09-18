Врач призвал не бояться температуры в 37 градусов

Повышенная температура тела – не редкость в сезон гриппа и ОРВИ, и не стоит паниковать, если градусник показывает 37, заявил доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус.

Продеус сказал, что «сама по себе температура не является опасной», большее значение имеет самочувствие человека, передает радио «Sputnik».

«Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен. Просто постоянное повышение температуры и температура из серии 37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна», – считает он.

Так, например, тревожную отметку в 37 и больше градусов можно получить, если измерять температуру в неподходящее время.

«Нормальная температура тела человека колеблется от примерно от 36,2 до 37,2 градусов. Максимальный пик температуры у нас в районе восьми часов вечера, минимальный - часа в три ночи, когда мы спим. Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин, поскольку понятие человеческой температуры относительно, оно зависит от того, где ее измеряют. Температуру можно измерять в ротовой полости, в заднем проходе и так далее. А если мы говорим о нормальной температуре от 36,2 до 37,2 градусов, то это подмышечное измерение температуры», – пояснил Продеус.

Однако температура выше 37 не должна быть частой. Если она держится постоянно, стоит сходить на консультацию к врачу.

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