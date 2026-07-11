Глава Eni предупредил об ухудшении ситуации на мировом энергорынке

Глава Eni Дескальци заявил об угрозе ухудшения ситуации на энергорынке

Tекст: Мария Иванова

Ситуация на мировом энергетическом рынке в краткосрочной перспективе рискует ухудшиться на фоне падения запасов нефти и усиления конкуренции за энергоресурсы, заявил гендиректор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

«В краткосрочной перспективе это возможно. Конкуренция обречена на усиление из-за постепенного сокращения запасов нефти и возобновления закупок со стороны азиатских стран. В то же время Европе потребуются дополнительные поставки американского сжиженного природного газа для восстановления запасов в подземных хранилищах к зиме», – рассказал Дескальци в интервью газете Il Sole 24 Ore.

По его оценке, европейским государствам предстоит приобрести еще порядка 35 млрд кубометров газа, чтобы довести уровень заполненности хранилищ до целевого показателя в 80%. Он уточнил, что уровень заполняемости европейских хранилищ, за исключением Италии, в настоящее время составляет около 47%, тогда как в самой Италии он уже достиг 70%, передает РИА «Новости».

Руководитель энергетического гиганта также обратил внимание на то, что мировые нефтяные запасы стремительно сокращаются. С начала конфликта в Персидском заливе они уменьшаются в среднем на 3,8 млн баррелей в сутки, а в мае темпы сокращения ускорились до 4,6 млн баррелей в сутки.

На этой неделе американские военные начали серию мощных ударов по Ирану, заявив, что это ответ на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

В свою очередь иранские вооруженные силы сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, обвинив Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.



