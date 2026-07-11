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    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    9 комментариев
    11 июля 2026, 20:05 • Новости дня

    Глава Eni предупредил об ухудшении ситуации на мировом энергорынке

    Глава Eni Дескальци заявил об угрозе ухудшения ситуации на энергорынке

    Tекст: Мария Иванова

    Глобальный энергетический кризис может обостриться из-за сокращения запасов нефти и растущей конкуренции за ресурсы, предупредило руководство итальянской нефтегазовой корпорации.

    Ситуация на мировом энергетическом рынке в краткосрочной перспективе рискует ухудшиться на фоне падения запасов нефти и усиления конкуренции за энергоресурсы, заявил гендиректор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

    «В краткосрочной перспективе это возможно. Конкуренция обречена на усиление из-за постепенного сокращения запасов нефти и возобновления закупок со стороны азиатских стран. В то же время Европе потребуются дополнительные поставки американского сжиженного природного газа для восстановления запасов в подземных хранилищах к зиме», – рассказал Дескальци в интервью газете Il Sole 24 Ore.

    По его оценке, европейским государствам предстоит приобрести еще порядка 35 млрд кубометров газа, чтобы довести уровень заполненности хранилищ до целевого показателя в 80%. Он уточнил, что уровень заполняемости европейских хранилищ, за исключением Италии, в настоящее время составляет около 47%, тогда как в самой Италии он уже достиг 70%, передает РИА «Новости».

    Руководитель энергетического гиганта также обратил внимание на то, что мировые нефтяные запасы стремительно сокращаются. С начала конфликта в Персидском заливе они уменьшаются в среднем на 3,8 млн баррелей в сутки, а в мае темпы сокращения ускорились до 4,6 млн баррелей в сутки.

    На этой неделе американские военные начали серию мощных ударов по Ирану, заявив, что это ответ на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В свою очередь иранские вооруженные силы сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, обвинив Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.


    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    9 июля 2026, 15:32 • Новости дня
    Иранская армия заявила о нанесении удара по кораблям США у Бахрейна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские вооруженные силы атаковали несколькими крылатыми ракетами американские военные корабли у побережья Бахрейна, сообщило государственное телевидение Ирана.

    «Иранские силы обстреляли крылатыми ракетами американские корабли, дислоцированные у берегов Бахрейна», – заявил представитель иранской армии в эфире телеканала, передает ТАСС.

    Уточняется, что среди атакованных находился американский эсминец. Информации о возможных повреждениях или жертвах среди экипажей атакованных судов на данный момент не поступало.

    Ранее из-за атак США по городу Сирик на юге Ирана погибли три человека. В Иране при ударе США погибли трое военнослужащих КСИР.

    Иранский канал Al Alam сообщал, что США нанесли удар по районам у АЭС «Бушер».

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 09:32 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте

    Вооруженные силы Ирана атаковали американские системы Patriot и базы в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись массированному налету иранских беспилотников, ударивших по зенитным комплексам в Кувейте и хранилищам топлива.

    Подразделения иранских вооруженных сил осуществили серию атак по военной инфраструктуре Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Целями стали зенитные ракетные комплексы в Кувейте и топливные резервуары в Бахрейне.

    «Около часа назад армия Ирана в продолжение атак по американским базам в регионе - системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии», – сообщила пресс-служба армии Исламской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Иранские ударные беспилотники поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.

    Накануне американские военные объекты в порту Сальман также подверглись массированному обстрелу.

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    10 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    @ Samuel Corum/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поручил нанести по Ирану удар невиданной силы, если планы Тегерана по его устранению увенчаются успехом.

    «Я уже давно нахожусь в их списке. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше», – заявил Трамп в интервью газете New York Post, передает ТАСС.

    Он добавил, что «Тегеран вынашивает планы по его убийству уже много лет». При этом политик опроверг сообщения о том, что Израиль предупреждал Вашингтон о новом заговоре. Тем не менее президент уверен, что давно является для Ирана целью номер один.

    Ранее Трамп заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередной мощный удар по исламской республике.

    Израиль выразил готовность присоединиться к новым атакам Вашингтона.

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    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    КСИР заявил об ударах Ирана по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против баз США в Кувейте и Бахрейне.

    «В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны», – говорится в заявлении.

    КСИР предупредил американских военных, которых он назвал «детоубийственными», что в случае повторения актов агрессии ответная «сокрушительная» операция будет распространена на другие базы США в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что государства, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов США по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на четверг США нанесли удары по Ирану.

    В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.

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    8 июля 2026, 23:32 • Новости дня
    США возобновили удары по Ирану
    США возобновили удары по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «По указанию верховного главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше снизить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным иранского агентства Mehr, иранские системы противовоздушной обороны открыли огонь по вражеским целям в небе над портовым городом Бендер-Аббас на юге страны.

    Иранское агентство Fars передало сообщения о нескольких взрывах в городе Сирик на юге Ирана.

    Одновременно журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника, заявил, что США расширили масштаб ударов, атаковав иранские радары и средства ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей в Иране высокоточными ударами для снижения его возможностей атаковать международное судоходство.

    Белый дом объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    10 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» в ближайшие часы примет решение о дальнейшем пребывании российских специалистов на иранской атомной электростанции «Бушер». Процесс восстановления численности персонала был временно приостановлен после серии недавних ударов, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

    Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорации Алексей Лихачев после завершения переговоров между делегациями России и МАГАТЭ в Калининграде, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава Росатома Алексей Лихачев исключил возвращение специалистов на АЭС «Бушер» без стопроцентных гарантий безопасности.

    Перед этим руководитель госкорпорации анонсировал скорую отправку персонала на станцию при условии стабилизации обстановки.

    Весной последняя группа российских атомщиков покинула территорию иранского объекта из-за угрозы обстрелов.

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    9 июля 2026, 05:09 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив станет снова доступен для судоходства только при соблюдении условий Тегерана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    После ударов США по Ирану Галибаф заявил: «Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях». Он подчеркнул, что пролив не будет функционировать на условиях давления со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Заявление прозвучало после того, как Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

    В КСИР уточнили, что операция стала ответом на удары США по Ирану в ночь на среду.

    В ночь на четверг США возобновили удары по Ирану.

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    9 июля 2026, 09:51 • Новости дня
    КСИР сообщил о разгроме поддерживаемых США террористов в Иране

    Военные Ирана уничтожили подготовленные США и Израилем группировки боевиков

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек, действовавших при поддержке иностранных спецслужб.

    Иранские военные провели превентивную операцию, в результате которой были уничтожены базы боевиков на юго-востоке и северо-западе страны. Об этом сообщил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Карами, передает РИА «Новости».

    «Американо-сионистский враг полностью подготовил террористические группировки на юго-востоке и северо-западе Ирана для атаки на страну. КСИР и армия, действуя плечом к плечу, разгромили позиции этих группировок в ходе превентивной операции», – заявил военачальник.

    Подробности о численности ликвидированных боевиков и точных местах проведения операции пока не раскрываются.

    Ранее в четверг сообщалось, что атака США на юг Ирана привела к 14 жертвам.

    МИД Ирана предупредил о наказании за содействие ударам США.

    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте.

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    8 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    NourNews сообщило о подготовке Ирана к ударам по базам США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения Корпуса стражей исламской революции готовятся нанести масштабный ракетный и беспилотный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке, сообщили источники в военных кругах.

    По данным источников NourNews, атака начнется «в ближайшие минуты».

    Также сообщается, что атака США не нанесла ущерба атомной электростанции «Бушер», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

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    10 июля 2026, 03:58 • Новости дня
    Движение судов через координируемый США коридор в Ормузском проливе прекратилось

    Tекст: Антон Антонов

    Движение судов по координируемому США маршруту в Ормузском проливе фактически прекратилось, пишет Lloyd's List.

    «Отслеживаемый трафик через координируемый США оманский коридор остановился на фоне быстро ухудшающейся ситуации с безопасностью, которая грозит свести на нет недавний рост транзита через пролив», – пишет Lloyd's List.

    При этом движение по иранским маршрутам вплоть до среды соответствовало уровню, достигнутому после американо-иранских договоренностей. Однако предварительные данные за вторую половину четверга продемонстрировали общее снижение числа проходящих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что движение танкеров между Персидским и Оманским заливами почти полностью замерло на фоне массированных атак американских вооруженных сил по иранской территории.

    На днях Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    10 июля 2026, 03:16 • Новости дня
    Американский десантный корабль вышел из строя в первые недели войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Американский десантный корабль USS Boxer с морпехами на борту несколько недель простоял на удаленной базе из-за поломки двигателя в начале войны с Ираном, сообщает телеканал Newsmax.

    По данным Newsmax, в первые недели войны против Ирана во время перехода корабля в сторону Ближнего Востока вышел из строя основной циркуляционный насос, охлаждающий двигатель, и потребовалась его замена. Корабль, досрочно выдвинувшийся с западного побережья США для усиления американских сил в войне с Ираном, вместо выхода в Аравийское море был вынужден ждать запчастей и ремонта на совместной базе США и Британии на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане.

    «USS Boxer был временно выведен из строя в критический период», – сообщил один из чиновников на условиях анонимности. Другой собеседник, выражая недовольство ситуацией, отметил, что морские пехотинцы вышли в море раньше срока, чтобы «дать нашим лидерам больше вариантов», но этот вариант на время исчез из-за очередной проблемы с обслуживанием десантного корабля.

    После завершения ремонта три корабля амфибийной группы USS Boxer – сам USS Boxer, а также USS Comstock и USS Portland – перенаправили к Малаккскому проливу в зоне ответственности Тихоокеанского командования США. Там они занялись досмотром судов, попавших под санкции за поставки материалов в поддержку Ирана.

    Сейчас группа Boxer участвует в операциях против Ирана на Ближнем Востоке. Один из чиновников сообщил, что при выходе в море в марте корабль находился в хорошем состоянии, а экипаж делает все возможное для поддержания его боеготовности.

    Инцидент с Boxer ранее не раскрывался и подчеркивает, что из-за проблем с десантными кораблями командование по-прежнему располагает ограниченным набором вариантов применения самых востребованных экспедиционных сил морской пехоты, сообщает Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мате США ускорили переброску 2,2 тыс. морских пехотинцев на десантный корабль USS Boxer для участия в операции против Ирана.

    На днях Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    9 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    США приготовились к многонедельному вооруженному конфликту с Ираном

    Axios: США приготовились к многонедельной войне с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон готовится к длительному обмену ударами с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом после срыва шестидесятидневного перемирия.

    Белый дом рассматривает возможность многодневного или даже многонедельного вооруженного противостояния с Ираном, пишет Axios.

    Продолжительность и интенсивность новой кампании будут зависеть исключительно от дальнейших действий Тегерана, сообщили американские чиновники.

    «Мы собираемся немного ударить их, чтобы они поняли, что мы не шутим», – заявил один из представителей США. Конфликт, изначально направленный на ослабление ракетного и ядерного потенциала Ирана, перерос в борьбу за важнейший мировой энергетический маршрут – Ормузский пролив.

    В среду президент США заявил об окончании перемирия после атак на коммерческие суда. США нанесли удары по инфраструктуре внутри Ирана, на что Тегеран ответил атаками на американские базы в Кувейте и Бахрейне. Позже Трамп заявил о готовности к деэскалации, отметив, что иранские официальные лица звонили и хотят заключить сделку.

    Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении обещаний и предупредил, что пролив откроется только на условиях Тегерана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, иначе американские военные продолжат отвечать на попытки его перекрыть.

    В ходе нового обострения американские военные поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами.

    В ответ Тегеран атаковал военные объекты США в Бахрейне и Кувейте.

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    11 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    В Вашингтоне заявили, что Иран должен передать все ядерные материалы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что с Ираном готовы вести переговоры, если Тегеран отдаст весь свой уроан.

    Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

    Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

    «Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», –  заявил один из американских чиновников.

    Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении  переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    10 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил Соединенные Штаты продолжить переговоры, но Вашингтон ясно дал понять Тегерану, что «перемирие закончилось».

    Трамп написал на своей платформе Truth Social: «Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие прекращено!»

    Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в результате бомбардировок США в Иране за два дня погибли 17 человек и 93 получили ранения, несмотря на подписанный между двумя сторонами меморандум о взаимопонимании по прекращению конфликта, передает телеканал Al-Hadath

    Представители американских военных заявили, что в ходе недавних ударов было поражено около 90 иранских военных целей, целью которых были системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотники.

    Однако Иран обвинил США в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, включая мосты и железнодорожные линии, соединяющие Тегеран и Мешхед.

    По словам иранского чиновника, удары также пришлись по «периферии» атомной электростанции в провинции Бушер (на юге), которая ранее уже подвергалась обстрелам во время войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

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    Как Россия намерена насытить рынок топливом

    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают? Подробности

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и дронами по военным и инфраструктурным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия по производству беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры. Эксперты говорят о системном и целенаправленном разрушении южного логистического плеча противника и уничтожении распределенной военной промышленности Украины. Подробности

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    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины

    В субботу отмечается годовщина Волынской резни, жертвами которой стали 100 тыс. человек. Но Украина это преступление бандеровцев не признает, что привело к серьезному конфликту Киева с Варшавой и даже вывело его на европейский уровень: Брюссель впервые в своей резолюции осудил украинских националистов. По мнению экспертов, в ЕС понимают: через годы почитающая бандеровцев Украина станет угрозой не только для Польши, но и для всего Евросоюза. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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