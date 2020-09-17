Судно для подачи труб «Северного потока – 2» направилось в Калининград

Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток 2» возвращается в Калининград, следует из данных портала Marine Traffic.

Судно снабжения «Иван Сидоренко», не пробыв и дня на логистической базе проекта, взяло курс на Калининград, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что судно снабжения «Иван Сидоренко» прибыло в немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта.

«Иван Сидоренко» был построен на Амурском судостроительном заводе и в декабре 2018 года передан в эксплуатацию «Газпром флоту». Снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания.

Его планируется использовать при строительстве «Северного потока – 2» наряду с другим судном такого типа – «Остап Шеремет», которое сейчас стоит в Калининграде.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» будет достроен несмотря на угрозы введения санкций со стороны США.

Также она выступила против экстерриториальных санкций США. МИД Германии назвал экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальные санкции США для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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