Муфтият Дагестана осудил помывших в святом источнике обувь военных

Помощник муфтия Дагестана Мухаммад Магомедов рассказал об оценке муфтия и совета ученых алимов случая в Калининграде, когда дагестанцы вымыли свою обувь в святом источнике у православного храма.

«Недавно произошел неприятный инцидент: около святого источника молодые невежественные ребята помыли свою обувь. Муфтият Дагестана и совет ученых алимов особо осуждают подобные действия. Ведь ислам призывает относиться с уважением и терпимостью к другим конфессиям и не позволять себе подобного по отношению к их святыням», – передает РИА «Новости» слова Магомедова.

Толкователь Корана пояснил, что в исламе запрещено оскорбление святынь всех конфессий – как мусульманских, так и православных, и иных.

Напомним, в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. На записи слышно, как один из них со смехом говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Позже один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что «это такая серьезная вода».

В ряде СМИ и блогосфере мужчин назвали чеченцами. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициировал проверку и выяснил, что мужчины чеченцами не являются. При этом он оценил поступок молодых людей как «полное отсутствие нравственности».

Священник Григорий Геронимус в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что подобными действиями осквернить источник невозможно.