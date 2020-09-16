В РПЦ рассказали о последствиях осквернения святого источника в Калининграде

«Люди, которые приходят к этому источнику с верой и молитвой, могут быть спокойны. Человек не может осквернить святыню такими действиями. Вода святой была, есть и будет», – сказал газете ВЗГЛЯД священник Григорий Геронимус, комментируя инцидент в Калининграде, где вандалы осквернили святой источник у собора Христа Спасителя.

«В первую очередь – необходимо восстановить физическую чистоту святого источника, убрав из него грязь, которая могла попасть с обуви, – сказал настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино священник Григорий Геронимус. – В остальном люди, которые приходят к этому источнику с верой и молитвой, набирают и пьют из него воду, могут быть спокойны. Человек не может осквернить святыню такими действиями. Вода святой была, есть и будет. Как говорится в Библии, «Бог поругаем не бывает».

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как несколько человек моют обувь в источнике в часовне на территории кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде. На записи слышно, как один из них со смехом говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Позже один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что «это такая серьезная вода».

В среду краны подачи воды в часовне перекрыли по решению Калининградской епархии РПЦ. Теперь воду здесь можно будет набрать лишь по церковным праздникам.

По мнению отца Григория, те люди, кто совершает кощунства и надругательства над святынями, сами себя унижают, показывая свое бескультурье и невежество. «Независимо от своего вероисповедания достойный человек всегда относится с уважением к святыням другой веры», – отметил собеседник.

Решение демонтировать краны, по мнению священника, было разумным. «Хорошо, что эти люди осознали, насколько плохое деяние они совершили. Надеюсь, на этом ситуация будет исчерпана. Все остальное лежит в области юриспруденции», – заключил отец Григорий.

В свою очередь религиовед Денис Батарчук сказал, что решение о дальнейшей судьбе оскверненного источника обычно принимает священник, который занимается попечением этой святыни. Также возможна консультация с епархиальным начальством. «Технически возможно источник переосвятить, но вопрос здесь, мне кажется, не в этом», – отметил он.

Люди, которые мыли там обувь, не просто так это сделали, они сняли свои действия на видео, а потом выложили в интернет, продолжил Батарчук. «Они хотели этот момент зафиксировать и обнародовать, придав ему резонанс. Хотелось бы у них спросить, какого эффекта они добивались? Ведь с учетом нашего времени и российского законодательства, такие действия подпадают под определенные статьи. Если люди сделали такой шаг осознанно – это меняет ситуацию, вплоть до криминала», – заметил собеседник.

Ранее в ряде СМИ и блогосфере мужчин, осквернивших источник, назвали чеченцами. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициировал проверку и выяснил, что мужчины чеченцами не являются. При этом он оценил поступок молодых людей как «полное отсутствие нравственности».

Позже председатель религиозной организации мусульман Калининграда Ахмеджан Кадимагомедов сообщил в YouTube-канале ЧГТРК «Грозный», что пятеро мужчин, которые помыли обувь в источнике на территории храма в Калининграде – уроженцы Дагестана, которые служат в Калининградской области. Кадимагомедов от лица общины мусульман извинился за этот поступок, сообщает калининградский портал «Клопс».

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