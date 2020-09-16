Краны в калининградской часовне перекрыли после инцидента с мытьем обуви

Краны подачи воды в часовне на территории Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде, где пятеро мужчин помыли обувь в источнике, перекрыли, сообщили в пресс-службе калининградской епархии РПЦ.

Решение демонтировать краны было принято после инцидента с осквернением источника, пояснили в епархии. Теперь воду здесь можно будет набрать лишь по церковным праздникам, передает РИА «Новости».

Калининградская епархия РПЦ надеется, что мывшие обувь в источнике мужчины последуют примеру своего товарища и извинятся за свои действия.

«Мы хотели бы, чтобы и остальные участники присоединились к извинениям, и надеемся, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям, потому что такое поведение недопустимо», – сказали в епархии.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят соответствующие процессуальные действия.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. На записи слышно, как один из них со смехом говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Позже один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что «это такая серьезная вода».

В ряде СМИ и блогосфере мужчин назвали чеченцами. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициировал проверку и выяснил, что мужчины чеченцами не являются. При этом он оценил поступок молодых людей как «полное отсутствие нравственности».