ЕС выдвинул условие для поддержки Белоруссии

Евросоюз готов поддерживать Белоруссию, если она продвинется на пути демократических изменений, а также способствовать в этом, заявил представитель ЕС.

«Европейской комиссии известно о заявлении члена Координационного совета о финансовых потребностях Белоруссии. В заявлении говорится об общих финансовых потребностях страны, без указания, как эти нужды должны быть покрыты», – сказал источник РИА «Новости».

«В случае прогресса в направлении демократического преобразования, ЕС готов активизировать свое участие», – добавил он.

Ранее Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».

Напомним, по данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Сама Тихановская назвала себя победителем и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Оппозиционно настроенная часть населения с 9 августа проводит массовые протестные мероприятия.