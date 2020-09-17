Туры с кэшбэком повысили спрос на санаторный отдых

В России туроператоры и представители здравниц оценили итоги программы туристического кешбэка в сегменте санаторного отдыха.

По данным опроса Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, более 80% здравниц заявили о положительном эффекте акции с кешбэком. По их оценкам, программа позволила привлечь совершенно новую аудиторию, никогда ранее не рассматривавшую в качестве отдыха оздоровительный туризм, сообщает АТОР.

Также большинство туроператоров довольны результатами акционных продаж санаторного продукта. У крупных туристических компаний бронирования отдыха в здравницах составило от трети до двух третей продаж, а в некоторых регионах достигали 90%.

Наибольший интерес туристы проявляли к курортам Кавминвод. Их востребованность специалисты связывают с возможностью круглогодичного отдыха, широкой лечебной базой и наличием уникальных минеральных источников.

В первой пятерке также оказались санатории Краснодарского края, Крыма, Урала и Сибири.

Объемы бронирований санаторного продукта в рамках акции по кешбэку могли быть и больше, если бы не ряд факторов, говорят туроператоры. Одна из причин – отсутствие у многих здравниц технических возможностей для участия в акции. Также на спрос повлиял и ограниченный период действия программы.

Напомним, в конце августа сообщалось, что программа кэшбэка за туры по России может быть перезапущена осенью с изменением ряда условий.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что программой поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка на 27 августа воспользовались 50 тыс. россиян.