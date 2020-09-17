Опрос выявил разочарованность украинцев ситуацией в стране

На Украине более 60% жителей испытывают разочарование при оценивании ситуации в стране, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг».

В начале сентября «Рейтинг» проводил опрос среди жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. По данным опроса, 68% опрошенных украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, 18% – оценивают вектор развития дел как правильный.

Кроме того, 63% опрошенных убеждены, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось. При этом 43% ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

«Респонденты имеют противоположные чувства, когда оценивают ситуацию в своих городах и в стране в целом. Так, 56% опрошенных отметили, что они чувствуют надежду, когда думают о местной ситуации, 41% в то же время испытывают разочарование. Зато, когда речь идет о ситуации в стране, то 61% испытывают разочарование, и 35% – надежду», – говорится в презентации опроса.

Ранее социологический опрос показал, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский получил бы 29% голосов, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.

В июле опрос фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива показал, что больше половины жителей Украины полагают, что события в государстве идут в неверном направлении.