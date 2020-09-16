Рейтинг Зеленского на Украине упал ниже 30%

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский получил бы 29% голосов, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг».

«В президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании», – сообщается на сайте организации.

Второе место занял бы представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, которого готовы поддержать 15,5% опрошенных.

Далее идет пятый президент Петр Порошенко (14%), глава Всеукраинского объединения Юлия Тимошенко (9,3%) и лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (6,4%). Остальные возможные кандидаты имеют более низкие результаты.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины. Погрешность не превышает 2,2%.

В июле рейтинг Зеленского снизился до 30,2%, при этом поддержка сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко выросла до 14,4%.

Сообщалось, что пропрезидентская партия «Слуга народа» продолжает удерживать лидерство среди остальных политических партий на Украине, однако, согласно опросу, ее рейтинг составляет менее 30%.

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