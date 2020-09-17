Нефть подешевела после двух дней роста Европейский суд юстиции отклонил апелляцию «Роснефти» на санкции ЕС 17 сентября 2020, 11:33 Текст: Елизавета Булкина

Европейский суд юстиции отклонил апелляционный иск «Роснефти», в котором компания оспаривает правомочность санкций ЕС в связи с ситуацией на Украине, говорится в решении суда. «Европейский суд юстиции отклонил в полном объеме апелляционный иск [«Роснефти» к Совету ЕС] на решение суда от 13 сентября 2018 года», – передает заявление ТАСС.



Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине. ЕС и США ввели в отношении России санкции, которые обошлись Брюсселю потерей 30 млрд евро.

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