ЦИК полностью отменил итоги голосования на четырех участках в трех регионах

Результаты голосования полностью отменены на четырех избирательных участках в трех субъектах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Полностью отменены итоги голосования на четырех избирательных участках: в Краснодарском крае – участок № 2059, в Липецкой области два участка – № 2331 и № 2332, Ростовская область – участок № 289», – передает слова Памфиловой ТАСС.

Она пояснила, что причины отмены итогов голосования «сводятся к исключению сомнений в достоверности волеизъявления избирателей».

«В информационном центре ЦИК России мы гласно и открыто разбирали поступившие обращения и сообщения о нарушениях в СМИ, даже анонимные. В большинстве случаев эти сообщения не подтверждались. Единичные случаи, где действительно были допущены нарушения, устранялись вплоть до отмены итогов голосования», – отметила глава ЦИК.

«Избирательная кампания в единый день голосования прошла четко в соответствии с законом и порядком, установленным ЦИК России. Выборы прошли открыто, гласно и в условиях высокой конкурентности», – добавила глава ЦИК.

Она уточнила, что прошедшие выборы «полностью отражают волю избирателей». «Те кандидаты, в том числе называющие себя оппозиционными, у которых действительно была поддержка граждан, были избраны», – добавила Памфилова.

Ранее глава Центризбиркома подвела итоги последней крупной избирательной кампании в нынешнем составе.