Мировые звезды на сутки «заморозили» свои аккаунты в соцсетях

Мировые знаменитости в среду «заморозили» свои аккаунты в соцсетях Facebook и Instagram в рамках рекламного бойкота, объявленного компании Facebook из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом».

Среди известных личностей, которые присоединились к акции, – актеры Леонардо ДиКаприо, Эштон Катчер, певица Кетти Перри, модель Наоми Кэмпбелл, актрисы Кейт Хадсон, Сара Сильверман, телезвезда Ким Кардашьян, передает РИА «Новости».

«Я использую Instagram и Facebook, но я хочу, чтобы они были силой для блага – не для ненависти, насилия и дезинформации. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и не публикуйте ничего в течение 24 часов в эту среду 16 сентября», – сообщил ДиКаприо.

Подобные посты появились и в аккаунтах других знаменитостей. Все они объединены хэштегами #StopHateforProfit («Останови ненависть ради прибыли» – рекламный бойкот платформ Facebook) и #Instafreeze («Заморозка Instagram»).

На аккаунты этих знаменитостей подписаны миллионы пользователей. Например, аккаунт Ким Кардашьян в Instagram входит в десятку страниц с самым большим числом подписчиков – за ней следят 188 млн пользователей.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook, чтобы выразить протест из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом».

После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP объявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них – и в других соцсетях.

Общее число компаний, присоединившихся к призыву, перевалило за тысячу. Однако позже многие из них приняли решение прекратить бойкот.

Напомним, волна инициатив по пересмотру истории, сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, изменению логотипов у крупных брендов началась в США и Европе после митингов за права чернокожих.