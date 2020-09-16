Канье Уэст опубликовал фото Путина с тренировки по дзюдо

Рэпер Канье Уэст проиллюстрировал свою мысль в Twitter фотографией с российским президентом Владимиром Путиным, занимающимся дзюдо.

«Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название альбома исполнителя)», – подписал Уэст фото.

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again pic.twitter.com/CuIRmEZiiq — ye (@kanyewest) September 16, 2020

По его словам, это был последний твит за день. При этом певец не пояснил, как связана фотография Путина и подписи.

На фотографии запечатлен момент тренировки Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым в ходе встречи президента с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году.

Напомним, 5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Позже он выбрал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов.

К 5 сентября рэперу удалось зарегистрироваться независимым кандидатом в президенты США в десяти американских штатах – Арканзасе, Колорадо, Юте, Оклахоме, Вермонте, Айдахо, Айове, Луизиане, Миннесоте и Теннесси, Кентукки и Миссисипи. Еще в девяти его заявка была отклонена.