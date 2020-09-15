Названы сроки начала испытаний обновленного вертолета «Ансат»

Испытания обновленного варианта легкого многоцелевого вертолета «Ансат» начнутся до конца года, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).

«Проект вертолета «Ансат» активно развивается сообразно потребностям наших заказчиков. До конца года мы планируем передать на испытания опытный образец «Ансата» нового поколения. Помимо широкого спектра опционального оборудования этот вертолет получит модернизированную топливную систему увеличенной емкости, новейшее БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование) для полетов по приборам, а также облегченный фюзеляж с расширенным использованием композиционных материалов», – передает ТАСС слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.

На выставке HeliRussia-2020 компания представила вертолет «Ансат», оснащенный дополнительными внутренним топливным баком и баллонетами.

Как пояснили в пресс-службе, баллонеты позволят вертолету выполнять полеты на объекты нефтяных компаний, расположенные на значительном удалении от берега, и участвовать в поисково-спасательных операциях над водной поверхностью. Росавиация сертифицировала установку системы аварийного приводнения на «Ансат» в 2020 году. Дополнительный топливный бак объемом 192 литра позволяет увеличить дальность полета вертолета на 140-150 км – до 650 км.

Кроме того, с 2021 года заказчикам будет доступна модификация вертолета с увеличенными на 20% основными топливными баками. В дальнейшем также планируется оснащение «Ансата» лебедкой и внешней подвеской, которые в этом году проходят испытания на летно-испытательном комплексе.

Напомним, ранее медицинскую версию вертолета «Ансат» решили сделать всепогодной.