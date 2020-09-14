Грузинские молодожены научились обходить ограничение на число гостей на свадьбах

В Грузии научились обходить вызванные вспышкой коронавируса правительственные запреты на проведение свадеб с приглашением не более чем 10 человек. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Например, была проведена свадьба, где на невесте не было свадебного платья. Встречались нам и другие модифицированные свадьбы», – заявил начальник департамента инспектирования условий труда Бека Перадзе.

«Люди пытаются обходить регуляции, проводя вот так социальные мероприятия», – сказал он.

«А это – моментальный риск», – отметил Бека Перадзе.

В понедельник в Грузии зафиксирован рекордный показатель заболевания коронавирусом – 165 человек. Значительную лепту в это внесли масштабные свадьбы в Тбилиси и Гори. Кроме того, очагом заболеваний остается Батуми – главный грузинский курорт на Черном море.

Всего в Грузии заболело коронавирусом 2392 человека, вылечилось 1369, скончались 19.

При этом в правительстве говорят, что не хотят объявлять полный карантин, как это было весной. Закрываются те населенные пункты, где фиксируется вспышка. Ужесточаются штрафные меры к нарушителям.