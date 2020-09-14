Эксперт: Многодневное голосование стало оправданным и эффективным решением

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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На региональных выборах победил новый политический стиль

Впервые в истории выборы в России продолжались три дня подряд – и это повысило явку Егор Алеев/ТАСС
Победа «Единой России» и руководителей новой волны, подготовленных «школой губернаторов», и провал так называемого умного голосования блогера Алексея Навального. Эти события стали главными итогами выборов, прошедших в ряде регионов России. И все это при том, что в голосовании участвовало множество разных партий, в том числе совершенно новых. Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Навальный и Турция ставят Европу перед большим экзаменом

Евросоюз пытается доказать свою состоятельность Алексей Витвицкий/РИА Новости
Вокруг Европы сгущаются политические тучи. Турция нападает на Грецию (пока политически), Россия якобы бросает ЕС вызов «отравлением ведущего оппозиционера» – и Европа ищет ответ на эти новые обстоятельства. От того, каким будет этот ответ, зависит глобальная роль Европы в ближайшем будущем, и в том числе ее отношения с Россией. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
У нынешней украинской власти нет ни политической воли, ни ресурсов для того, чтобы заставить замолчать «партию войны» и повернуть общественное мнение в сторону мира. Пока это не изменится – Минский процесс не продвинется. Подробности...
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Что остается настоящим творцам, настоящим художникам? Им остается надеяться на публику. Свою публику. Им остается надеяться на то, что останутся еще такие места на земле, где будет возможна свобода. Свобода творчества. Пока еще возможна. Подробности...
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    Эксперт: Многодневное голосование стало оправданным и эффективным решением

    14 сентября 2020, 16:44

    Текст: Елизавета Булкина

    Опыт многодневного голосования в ходе прошедших в регионах России выборов в органы местной власти является эффективным и нашел отклик у избирателей, отметили в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг (НОМ)».

    «Особенности этой кампании: она проводилась в течение нескольких дней. Многодневное голосование создавало многообразие возможностей с учетом жизненных обстоятельств. Учитывая все риски, связанных с коронавирусной инфекцией, досрочное голосование является оправданным и эффективным решением. В ряд государств многодневное голосование проводится на постоянной основе (Канада, Италия, Норвегия, Чехия)», – отметил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

    Он отметил, что многодневное голосование нашло отклик у избирателей. «Это было видно и по явке, и по отзывам. Были востребованы новые технологии: на цифровых участках в Москве голосовали на разных уровнях выборов», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Механизм «Мобильный избиратель» также популярен. Инструмент создает большую доступность избирательного процесса. Мы видим по явке на ЕДГ (за 90%): новая форма прижилась, ей пользуются наши избиратели. Эту форму следует использовать на будущих выборах в большем количестве регионов», – отметил он.

    По словам Брода, прошедшая избирательная кампания отличалась высокой политической конкуренцией. «Растет активность политических партий. Появляются новые политические силы и беспрецедентно большое количество выдвиженцев, зарегистрированных кандидатов. На выборах ВДЛ зарегистрирован 91 кандидат. На выборах в Законодательные органы власти – абсолютный рекорд по количеству кандидатов Политическая система развивается. У избирателя есть потребность в новых людях, которые разнообразят политическую палитру. На выборах в других уровнях зарегистрировано 6 138 кандидатов, на прошлых – было по количеству меньше», – подчеркнул он.

    Кроме того, уточнил Брод, несколько профильных неправительственных организаций, в том числе Ассоциация НОМ, тесно работала с общественными палатами субъектов, с уполномоченными по правам человека, с наблюдателями, научно-экспертным сообществом.

    «Мы зафиксировали рост фейков на этой кампании – их получено 92. Все они разоблачены. В три раза больше фейков, чем на общероссийском голосовании. Инциденты с нарушениями не сказались на волеизъявлении избирателя и не повлияли на итоги голосования. Использовались и технологии дискредитации, провокации. За время ЕДГ в ЦИК РФ поступило 13 жалоб, из которых 7 признаны необоснованными. Относительно провокаций: МВД отметило массовые вбросы провокативной информации. Общественная палата РФ выявила около 2 тыс. фейков о голосовании, при том ни одного из них не выявлено о дистанционном электронном голосовании», – пояснил эксперт.

    В качестве примеров фейков он привел голосование якобы в багажнике в Иркутске, перенос операций в больницах Ленобласти.

    Председатель общероссийского движения Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор ассоциации НОМ Алена Булгакова в свою очередь отметила, что на протяжении трех дней голосования Ситцентр НОМ взаимодействовал с общественными палатами, уполномоченными по правам человека. Проведена большая работа по приему сообщений от наблюдателей и других участников процесса.

    «В Ситцентре НОМ работали молодые юристы, которые разъясняли проблемные случаи давали правовые комментарии. 2 460 сообщений было получено, 3 144 сообщений – носят информационный характер. Мы увеличиваем в России вариативность волеизъявления граждан. При этом много вопросов возникает у участников данных форм. Эти сообщения показывают, как происходят эти процессы на места. Все подкреплено фото и видео файлами, они в отрытом доступе на «Карте сообщений» НОМ», – пояснила она.

    «316 сообщений имели характер возможных нарушений, 161 сообщений из них касались тех ситуаций, которые не являлись нарушением избирательного законодательства (например, голосование в багажнике в Иркутске). Эти сообщении мы относили к категории «фейк» - их всего было 92. Основной концептуальный подход, который мы использовали при подготовке наблюдателей – возможность выявлять такие ситуации на местах, и решать их, не доводя до проблемы. В 14 случаях подтвердились нарушения. Те технические недочеты, которые вывялись, они незамедлительно получали оценку и по ним принимались решения (признавались недействительными бюллетени в урнах). Очень много сообщений, которые не являются нарушением законодательства, касались вопросов относительно сейф-пакетов (хранения и других особенностей)», – добавила Булгакова.

    Она пояснила, что юристы Ситцентра прошли тщательную подготовку по всем нормам законодательства, чтобы на ходу такие урегулировать подобные ситуации.

    «Мы выявили новую технологию определения легитимности выборов: Сопоставление экзитполов, социологии и результатов – этот метод, который можно использовать и в дальнейшем. Так называемая «Прямая «НОМ», в рамках которой все три статистические показателя имеют примерно одинаковое значение, говорит нам о том, что этот метод может показывать легитимность прошедших вывод, без вариативности трактовок это абсолютно прозрачный метод для оценки голосований. По своей сути серьезных корректировок они не претерпели, на основании чего мы можем утверждать, что выборы прошли легитимно», – отметила Булгакова.

    По словам председателя координационного совета ОП по контролю за наблюдателями Максима Григорьева, наблюдатели ОП работали по подготовленному «Золотому стандарту» – «четкой и ясной формой оценки выборов».

    «Во всех регионах, где проходили выборы, у нас работали на участках наблюдатели, Ситуационный центры. Всего мы выдали мандаты 56 018 независимый общественных наблюдателей, в числе них 95 729 от политических партий. Отдельно оценивали вопрос с защитой здоровья граждан. От наблюдателей шел поток информации. Избирательная система сделала все возможное, чтобы защитить здоровье граждан», – отметил Григорьев.

    «Отдельно мы оценивали меры по защите сохранности бюллетеней. В присутствии наших наблюдателей, от кандидатов и политических партий соотносились все показатели. Мы наблюдали за цифровыми участками в Москве. Мы знакомились с самой техникой, терминалами. В них все фиксируется не только в цифровой, но и в печатной форме. Это очень удобно. Мы рекомендуем и в дальнейшем использовать обе форме», – пояснил председатель координационного совета ОП РФ.

    «Мы видим, что явка достаточно большая. Миф о том, что народ устал – не оправдался. С одной стороны, уменьшение жалоб и нарушений, с другой – растет количество фейков и намеренных провокаций. Так, например, на участки приходили сотни людей под видом представителей СМИ. Почти в два раза меньше обращений, в сравнении с 2019 годом», – подчеркнул Григорьев.

    Он также отметил, что успех врио губернаторов на прошедших выборах объясняется тем, что «им удалось продемонстрировать разрешение проблем в регионах и необходимый уровень компетенций». «Они также продемонстрировали готовность и открытость работать с людьми. Отменялись непопулярные решения», – пояснил эксперт.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах может стать убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.


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