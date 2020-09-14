Ситников победил на выборах губернатора Костромской области

Действующий глава Костромской области Сергей Ситников победил на выборах губернатора региона с 64,66% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила представитель облизбиркома.

«У Ситникова 64,66% голосов», – передает ее слова РИА «Новости». Явка на выборах составила 31,98%. На прошлых выборах губернатора региона в 2015 году явка была 35,76%.

Ситников был выдвинут партией «Единая Россия». На пост главы региона претендовали пять кандидатов: кроме Ситникова, это депутат Костромской облдумы Александр Плюснин от «Справедливой России», помощник депутата Госдумы РФ Руслан Федоров от ЛДПР, пенсионер Георгий Тащиев от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» и представитель КПРФ Валерий Ижицкий.

Ситников возглавляет регион с 2012 года. Срок его полномочий истекает в сентябре.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах может стать убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.