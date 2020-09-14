Уйба победил на выборах главы Коми с 73,18% голосов

Врио главы Коми Владимир Уйба победил с результатом 73,18% голосов на досрочных выборах губернатора региона после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.

По данным избиркома Коми, обработано 100% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 73,18%, Андрей Никитин (ЛДПР) – 10,83%, Сергей Пономарев (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 5,73%, Виктор Бетехтин («Зеленая альтернатива») – 5,71%, передает ТАСС.

Досрочные выборы главы Коми прошли в единый день голосования 13 сентября, они назначены на этот год из-за отставки в апреле предыдущего главы региона Сергея Гапликова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.