В Москве ожидаются облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 14–16 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 7 градусов. Ветер западный, северо-западный 7–12 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 12–17 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.