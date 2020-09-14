Решено создать ракету «Брамос» для уничтожения самолетов AWACS

Утвержден проект крылатой ракеты «Брамос» для уничтожения самолетов радиолокационного обнаружения AWACS, сообщил содиректор российско-индийского предприятия «БРАМОС» Александр Максичев.

Окончание работ для проведения первого пуска ракеты «воздух-воздух», предназначенной для «уничтожения воздушных целей типа самолетов AWACS», запланировано на 2024 год, передает РИА «Новости».

Максичев пояснил, что ракета будет предназначена для уничтожения крупных и важных воздушных целей. Сейчас ракеты «Брамос» могут уничтожать наземные и морские цели.

Как заявил Максичев, «платформа» сохранится, будет проведена «некоторая модернизация», но «мозги» будут «другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной (воздушной) цели».

Напомним, до 2028 года планируется создать гиперзвуковую ракету «Брамос».