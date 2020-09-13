Бюллетени досрочного голосования аннулировали на участке в Саратовской области ЦИК зафиксировал рекорд и антирекорд явки на выборы в региональные парламенты 13 сентября 2020, 17:42 Текст: Ольга Колобкова

Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты зафиксирована в Белгородской области, самая низкая – в Республике Коми. В Белгородской области проголосовали 48,91% избирателей, в Коми – 25,13% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ, передает РИА «Новости». Напомним, на 13 сентября в России назначен единый день голосования. Первые избирательные участки открылись в 8.00 в воскресенье на Камчатке (23.00 мск субботы). В этот день проходят выборы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

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