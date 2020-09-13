Эксперт объяснил важность Кипра для ВМФ России

«Кипр является совершенно важным пунктом, который позволяет России расширять свое военное присутствие в Средиземном море», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя недовольство США согласием Кипра на заход российских кораблей в порты республики.

«Американцы не могут напрямую взять и закрыть Кипр для российских кораблей, потому что Кипр – суверенное государство. Но они могу заставить кипрское правительство пойти на такой шаг с помощью санкций», – считает доктор военный наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

По его словам, Кипр для ВМФ России является «совершенно важным пунктом», который расположен фактически в центре восточного Средиземноморья. «Когда мы имеем возможность зайти в порты Кипра – мы тем самым расширяем возможности своего военного присутствия в регионе. Это имеет большое морально-психологическое и политическое значение», – отмечает Сивков.

Эксперт также добавил, что сегодня у России не очень много кораблей океанской зоны, при этом корветы и малые ракетные корабли, которые используются в том числе для ударов по террористам в Сирии, имеют небольшую автономность.

«И для того, чтобы иметь возможность ремонта этих кораблей и пополнения провианта – нам и понадобился договор с Кипром, расширяющий зону действия наших кораблей на 200-300 км», – заключил Сивков.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом озабоченность США заходами в порты республики российских кораблей, направляющихся в Сирию.

По его словам, российские корабли «в Сирии выполняют не гуманитарные миссии». США «попросили Кипр принять во внимание озабоченности» американской стороны.

Также Помпео «поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов об активности России по отмыванию денег», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с утверждением, что Средиземноморье «пытаются дестабилизировать исторические державы, руководствующиеся гегемонистскими мотивами», выразив обеспокоенность в связи с этим ролью России и Турции.

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